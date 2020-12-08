Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı ayağına geldi! 50, 51, 52 yaşında emekli olma...

Ne zaman emekli olurum?

01.01.1980 tarihinden bu yana sigortalıyım. 10.03.1965 doğumluyum. Ödenmiş 1400 gün primim bulunuyor. 3 çocuğum var, borçlanma ile aşağı yukarı 3600 günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim yoksa yaş kademesine mi tabiyim? Nermin T.

Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanmasına 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz.

Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden emekli olabilmektedir. Siz 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak hemen emekli talebi verin.



20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 03.06.1997. Ömer KURU

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.