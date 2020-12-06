YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.

HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?

Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.

3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor.

Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor.

Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.