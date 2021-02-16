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    • SGK
    • 16.02.2021 11:48
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    • 16.02.2021 11:48
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    Bunu sakın kaçırmayın! Fırsat ayağınıza kadar geldi! 50, 51, 52 yaşında erken emekli olma...

    Çalışanlar uzun seneler süresince 'ya kumpaslı prim ödemesi yapıp sigortalılık gün rakamını bitirmeye çalışıyorlar. Bunun dışında çalışanlar bu iki koşulun dışında belirli bir yaşın üzerine çıktıklarında emekli olabiliyorlar. Emekli olabilmek için zorunlu sigortalı olma süresi, yaş ve prim gibi koşulları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin araştırmalarını yapıyor. 'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. -30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan Bağkur'lular ise 5400 gün prim olmak koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir.

    takvim.com.tr
    Bunu sakın kaçırmayın! Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı geldi!

    Çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda özellikle kaç yaşında emekli olacağını merak eden vatandaşlar, gerekli koşulları sağlamaları durumunda erken emekli olabilirler. Peki kimler nasıl erken emeklilik hakkı elde edebilir? Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi tarafından 3600 bin gün ile erken emeklilik merak konusu oldu. Erken emekli olmak isteyenler için detaylar belli oldu. Erken emeklilik için ilk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.

    3600 GÜNDEN KİMLER NASIL EMEKLİ OLUR?

    Vatandaşlar bu özel durumlar için şartları sağlamaları durumunda erken emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda vatandaşlara sağlanan bir hakta 3600 gün ile erken emeklilik Peki kimler bu uygulama ile emeklilik hakkı elde edebilirler.

    3600 Gün ile Emeklilik Şartları

    * 09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılmış olması olması.

    * 15 yıllık sigorta süresi (1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişinin başlatılmış olması ve primlerinin ödenmiş olması)

    * 3600 prim gününü tamamlamış olmak

    3600 gün ile emeklilik ile vatandaşlar kadınlarda 54, erkeklerde 55 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler. Ancak bu yaş şartı kişiye göre değişmektedir.

    1999'dan önceyse

    Fakat bunun belli şartları bulunuyor. İlk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.

    Şu anda yaşa bağlı

    23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç koşulu yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç koşulu bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, kadınlar 58 yaşında SSK'dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek 60 yaşında, kadın ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanır.



        1999-2008 arası işe girenler

        8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK'lılar 3600 gün yerine 4500 prim günüyle ve 15 yıl yerine 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. Bu tarihler arasında işe girerek 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getiren kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında SSK'dan emekli olabilirler.

        Bağkur'da durum

        8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış Bağkur'lularda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur'luların yaştan emekli olabilmesi için 5400 prim günü koşulu aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Hangi yaşta emekli olacaklarını tespit etmek için 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla hem prim gününü, hem de kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmaya kalan sürelerine bakılıyor.



        Kaç yaşında emekli olunur

        Söz konusu tarih itibarıyla emekliliğe kalan süre;

        2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56
        4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57
        6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57
        8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57
        10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.

        8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlamış olup da bugünlerde 5400 prim gününü tamamlayabilen Bağkur'lu kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

        Hangisi daha erkense

        8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan Bağkur'lular ise 5400 gün prim olmak koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir. 9000 prim gününü tamamlamış Bağkur'lular normalde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek iken eksik prim günüyle iki yıl daha geç emekli olabiliyorlar.

        SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.

        • SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.

        • E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.

        • Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.

            4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

            4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;

            • Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.

            • Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.

            • Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.

            • Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.

            • Hizmete başlama tarihinizi girin.

            • SSK prim ödeme gün sayınızı girin.

            • Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.

            • Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).

            • Fiili gün sayınızı girin.

            • Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).

            • 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.

            • Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
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            Haberler SGK Bunu sakın kaçırmayın! Fırsat ayağınıza kadar geldi! 50, 51, 52 yaşında erken emekli olma...