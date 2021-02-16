Bunu sakın kaçırmayın! Fırsat ayağınıza kadar geldi! 50, 51, 52 yaşında erken emekli olma...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda özellikle kaç yaşında emekli olacağını merak eden vatandaşlar, gerekli koşulları sağlamaları durumunda erken emekli olabilirler. Peki kimler nasıl erken emeklilik hakkı elde edebilir? Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi tarafından 3600 bin gün ile erken emeklilik merak konusu oldu. Erken emekli olmak isteyenler için detaylar belli oldu. Erken emeklilik için ilk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.
3600 GÜNDEN KİMLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Vatandaşlar bu özel durumlar için şartları sağlamaları durumunda erken emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda vatandaşlara sağlanan bir hakta 3600 gün ile erken emeklilik Peki kimler bu uygulama ile emeklilik hakkı elde edebilirler.
3600 Gün ile Emeklilik Şartları
* 09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılmış olması olması.
* 15 yıllık sigorta süresi (1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişinin başlatılmış olması ve primlerinin ödenmiş olması)
* 3600 prim gününü tamamlamış olmak
3600 gün ile emeklilik ile vatandaşlar kadınlarda 54, erkeklerde 55 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler. Ancak bu yaş şartı kişiye göre değişmektedir.
1999'dan önceyse
Fakat bunun belli şartları bulunuyor. İlk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.
Şu anda yaşa bağlı
23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç koşulu yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç koşulu bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, kadınlar 58 yaşında SSK'dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek 60 yaşında, kadın ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanır.