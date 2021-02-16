Bunu sakın kaçırmayın! Fırsat ayağınıza kadar geldi! 50, 51, 52 yaşında erken emekli olma...

3600 GÜNDEN KİMLER NASIL EMEKLİ OLUR?

Vatandaşlar bu özel durumlar için şartları sağlamaları durumunda erken emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda vatandaşlara sağlanan bir hakta 3600 gün ile erken emeklilik Peki kimler bu uygulama ile emeklilik hakkı elde edebilirler.

3600 Gün ile Emeklilik Şartları

* 09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılmış olması olması.

* 15 yıllık sigorta süresi (1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişinin başlatılmış olması ve primlerinin ödenmiş olması)

* 3600 prim gününü tamamlamış olmak

3600 gün ile emeklilik ile vatandaşlar kadınlarda 54, erkeklerde 55 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler. Ancak bu yaş şartı kişiye göre değişmektedir.