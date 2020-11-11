Erken yaşta emeklilik hakkı için SGK'nın açıkladığı koşullar

Erken yaşta emeklilik hakkı için SSK - SGK ve Bağkur'un açıkladığı şartlar oldukça merak ediliyor. 1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Erken emeklilikte de belli bir yaşa gelmiş olma şartı bulunuyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
10 YIL FORMÜLÜYLE ERKEN EMEKLİLİK
Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 yıllık çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik şartının yanı sıra ek koşullar bulunuyor.
1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK
1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.
Borçlanma Hakkına Dikkat
Emekli olacak olan vatandaşlar için borçlanma hakkına dikkat edilmesi gerekiyor. Borçlanma hakkı ile prim borçları tamamlanabilir. Burada erkeklerin askerlik, kadınların ise doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor.
EVLAT EDİNMİŞ KADINLARIN BORÇLANMASI
Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından küçük olmak şartıyla evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor.
Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.
ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR
Sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olan ve ağır bir engeli bulunan çocukların anneleri erken emeklilikten yaralanabiliyor. Engelli çocuğu olan kadınların çalışma günleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Böylelikle emeklilik yaşı da daha erkene çekiliyor.
Ayrıca bu tarihten itibaren prim gün sayılarının da dörtte biri indirilmiş oluyor. Bu yasadan yararlanabilmek için erken emeklilik için başvuracak kadınların çocuklarının engellik durumunu gerekiyor ve tüm çalışan kadınlar yararlanabiliyor.
DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI
– Doğumdan önce SSK tescili
– Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)
– Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor.
1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? D. EREN
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
■ 04.04.1977 doğumluyum. İşe girişim 01.04.1997, 5200 gün primim var. F.K.
İşe girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 625 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 04.04.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaşınızı geriye çekmez.
■ İşe girişim 2005, yüzde 40 engelli raporum ve ödenmiş 4600 günüm var.
Emekli olabilir miyim? H.A.
Verdiğiniz bilgilere göre, 20 yıl sigortalılık ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 20 yıl şartınız işe başlama tarihinizin gün ve ayına göre 2025 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih işe başlama tarihinizin gün ve ayına göre 2025 yılı olacaktır.