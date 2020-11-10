SSK, SGK, Bağkur, emekli, memur, engelli 2021 zamları için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda vatandaşların gözü Ocak ayında yapılacak yeni zamma çevrildi. Enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5.4, memurların, memur emeklilerinin, yaşlıların ve engellilerin artışının ise yüzde 4.4 olabileceğini ortaya koydu. Peki Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılan ek ödemelerde ne kadar artış görülecek. En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek. Aynı zamanda 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara promosyon fırsatı sürüyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak
● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
● DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.
● YAŞLIYA 742 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
● ENGELLİYE 592-889 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
● EVDE BAKIMA 1.612 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
EMEKLİYE EK ÖDEME
Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek.
Enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 5.4, memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Ek ödeme tutarı da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.
Emekli doktorların ilave ödemeleri de zamlanacak. Yüzde 4.4 artışa göre, ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 96 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN AİLESİ ALIYOR
Emekli doktorların ilave ödemesi şöyle uygulanıyor:
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler hisseleri oranında ödeme alıyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık alan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık alan çocuğuna 656,46 lira ödeniyor.
EMEKLİYE 2.550 TL
EMEKLİLERE, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor.
İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.
Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
KİM, NE VERİYOR?
AKBANK: 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800,1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira veriyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ödemesi yapıyor.
TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.