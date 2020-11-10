

VEFAT EDENİN AİLESİ ALIYOR



Emekli doktorların ilave ödemesi şöyle uygulanıyor:



● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.



● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödemeleri kesiliyor.



● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler hisseleri oranında ödeme alıyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık alan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık alan çocuğuna 656,46 lira ödeniyor.

EMEKLİYE 2.550 TL

EMEKLİLERE, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor.

İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

KİM, NE VERİYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800,1.000, 1.200 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira veriyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.

ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ödemesi yapıyor.

TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.