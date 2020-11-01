Erkeklerin 55 – kadınların 54 yaşının üstünde olması belirtiliyor. Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.
1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.
30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor.
Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.
1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
İstisnaya giren çalışanlar için erken emeklilik şartları ise şu şekilde:
Öncelikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişinin mutlaka olması gerekiyor. Bu, en önemli şart olarak kabul ediliyor.
Sonrasındaysa 3600 günlük prim ödemenizi tamamlamış olmanız isteniyor.
Ardından 15 yıllık sigortalılık sürenizin de dolması gerekiyor.
Bu şartlar sağlandıktan sonra, SGK'ya hiçbir borcunuzun olmaması takdirde, erken emeklilikten yararlanmak mümkün hale geliyor.
Önemli bir ayrıntı olarak, kadınlar ve erkekler için erken emeklilik yaşları değişiklik gösteriyor.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
1999 öncesi sigorta girişliler için erken emekliliğin belirlenmesi yaşa bağlı oluyor. İstenilen 3600 gün prim ödemek ve 15 yıllık sigortalılık süresi gibi şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri içerisinde 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihlerinin içerisinde 56 yaşında,
24 Nisan 2011 sonrasındaysa 58 yaşında erken emekli olunabiliyor.
ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Erkekler, kadınlardan daha geç emekli oluyorlar. Erkekler için de aynı şartları tamamlamak gerekiyor. Belirtilen şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa o tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmiş oluyor.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri içerisinde 58 yaşında,
24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
Sonrasında ise 60 yaşında erken emekliliğe hak kazanılıyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
08.02.1978 doğumlu bayanım, 2004 işe başladım. Prim gün sayım 3800 gün.
2001 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması yapsam emeklilik yaşımı etkiler mi? D. AVCI
İşe başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız. İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz.
7000 gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 08.02.2036 tarihinde tam emekli, 3600 gün ödeyip yine 58 yaşınızın dolacağı 08.02.2036 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.
20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe başlama tarihim 15.04.2005. N. ONUR
İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirisiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum?
R.ÇALIŞKAN
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.