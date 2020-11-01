Son Dakika Haberi: Ocak ayında en yüksek ve en düşük maaş ne kadar olacak? Bu soru milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bu anlamda Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 3 artırılacak. Ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük artışa eklenecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını öngördü.
Eğer bu hedf gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştı.. Maaşları etkileyecek olan son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 4.75 olacak.
2021 YILI EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekli ek ödeme miktarını merak ediyor. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde yer alıyor. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 637 LİRA
TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.