1.300 TL maddi destek verilecek… Emekliler yıllardır bunu bekliyordu! Şartlar ve detaylar belli oldu!

SGK-Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak sürüyor. Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Aralık ayının gelmesi ile beraber güncellendi. Daha fazla emekliyi kendi bankalarına taşımak isteyen bankalar hem promosyon tutarını yükseltti hem de emeklilere düşük faizli kredi, masrafsız bankacılık gibi ek ürünlerle fırsatlar sunuldu. Emekli maaşı alan her emekli kendine bir banka seçerek ödenek almaya hak kazanırlar. Emekli kişinin kendi seçtiği bankaya 3 yıl maaş alacağına dair imzaladığı taahhüt vermesi yeterlidir. Taahhüt süresi dolan emekliler seçtikleri banka ile yaptıkları taahhüt 3 yıl sonra yenileniyor.