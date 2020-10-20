Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayı

Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ikamet adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında kişilerin yanında yalnızca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimliğin bulunması yeterlidir. Eğer başvuru bizzat değil de; bir vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evraklarına yerleştirilmesi şarttır. Kaymakamlıkta doldurulan "Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu" mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanabilir.