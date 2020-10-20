Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayı

Emekli olmayana 2135 TL ödeme fırsatı vatandaşlar tarafından yoğun biçimde incelenmeye devam ediyor. Bu süreçte hükümet tarafından dayanağa ihtiyacı bulunan bireylere verilen sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması durumunda evde bakım desteği vasilere ödenir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?
Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:
Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması
65 yaşını doldurmuş olmak
Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yaşlılık maaşı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ikamet adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında kişilerin yanında yalnızca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimliğin bulunması yeterlidir. Eğer başvuru bizzat değil de; bir vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evraklarına yerleştirilmesi şarttır. Kaymakamlıkta doldurulan "Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu" mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanabilir.