Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2020 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 15:17
    ABONE OL

    Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayı

    Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak; sistemi yardıma muhtaç ve yaşlılara yaptığı yardımlarla destek sağlıyor. Bu yardımlar arasında en az bilinen 65 yaş aylığı…

    takvim.com.tr
    Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme!

    Emekli olmayana 2135 TL ödeme fırsatı vatandaşlar tarafından yoğun biçimde incelenmeye devam ediyor. Bu süreçte hükümet tarafından dayanağa ihtiyacı bulunan bireylere verilen sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması durumunda evde bakım desteği vasilere ödenir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda


    Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

    Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:

    Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

    65 yaşını doldurmuş olmak

    Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Yaşlılık maaşı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ikamet adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında kişilerin yanında yalnızca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimliğin bulunması yeterlidir. Eğer başvuru bizzat değil de; bir vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evraklarına yerleştirilmesi şarttır. Kaymakamlıkta doldurulan "Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu" mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanabilir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Emekli olmayan vatandaşa 2135 lira aylık ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayı