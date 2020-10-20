SGK- Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli ek ödemeleri için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda emekliler her ay ücretleriyle beraber ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, ücretin yüzde 4'ü oranında oluyor. Ücret çoğaldıkça, ek ödeme meblağı da yükseliyor. Emekliler, yeni oranın yüzde 10 olmasını bekliyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
ORAN GÜNCELLENSİN İSTEDİĞİ
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
EK ÖDEME YÜZDE 8 VEYA 10 OLURSA EMEKLİYE EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.