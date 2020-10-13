EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN

Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.

BİNLERCE ESNAF BEKLİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamalar sonrasında özellikle 2000 yılı öncesinde esnaf ve sanatkarların emeklilik konusunda çile yaşadıkları ve büyük bir heyecanla emekli olmayı bekledikleri ifade edildi. Binlerce esnafın mağduriyetleri sonucunda beklentiye girdikleri belirlendi.

Yasal düzenlemenin çıkması ile birlikte binlerce esnafın mağduriyetlerinin son bulabileceği ifade edildi. Bağkurlu esnafın ve sanatkarın asıl beklentisi vergi ve oda kayıtlarına bakılarak son kez de olsa bir geriye dönük borçlanma imkanının verilmesi olarak ifade edildi.