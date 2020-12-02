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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 11:08
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    • 02.12.2020 11:14
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    olmak isteyenler dikkat! On binlerce ilanı açıldı

    olmak isteyenlere güzel haber geldi. Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan memur kadrolarına şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.  ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor.  İşte personel aranan kadrolar.

    On binlerce memur alımı ilanı açıldı

    Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.

    İşte Hürriyet'in haberine göre personel aranan kadrolar

    Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

    60 zabıta memuru

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi

    2 inşaat mühendisi

    Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

    4 memur alımı

    Nevşehir Belediye Başkanlığı

    19 memur alımı

    Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

    2 itfaiye eri

    İzmir Kalkınma Ajansı

    6 memur alımı

    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

    6 memur alımı

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    50 avukat alımı

    İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

    4 müfettiş yardımcısı

    Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

    1 memur alımı

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

    400 idare memuru öğrencisi

    Sakarya Geyve Belediyesi

    8 zabıta memuru

    Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

    1 halkla ilişkiler destek personeli

    Çorum Belediyesi

    Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

    Karacadağ Kalkınma Ajansı

    7 memur alımı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı

    10 uzman yardımcısı

    Konya Büyükşehir Belediyesi

    2 memur alımı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi

    250 itfaiye eri

    Tapu Kadastro

    5 uzman yardımcısı

    Dicle Kalkınma Ajansı

    9 memur alımı

    Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

    2 memur alımı

    İstanbul Kalkınma Ajansı

    15 memur alımı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

    42 personel alımı

    İstanbul Beyoğlu Belediyesi

    80 memur alımı

    Türkiye İstatistik Kurumu

    40 memur alımı

    Ticaret Bakanlığı

    60 memur alımı

    Sağlık Bakanlığı

    12 bin sözleşmeli personel

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    Haberler Ekonomi Memur olmak isteyenler dikkat! On binlerce memur alımı ilanı açıldı