2135 liralık ödemeden pek çok kişinin haberi yok! İşte detaylar

65 Aylığı Miktarı Ne Kadardır?

65 aylığı için yapılan ödemeler her yıl değişiklik gösterir. Hesaplamalar asgari ücret üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte 2020 yılı için 65 aylığı 673 lira olarak belirlenmişti. Ödemeler ise Ziraat Bankası aracılığı ile banka hesaplarına yapıldığı gibi PTT şubelerinden de alınabilir.