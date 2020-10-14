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    • 03.12.2020 10:29
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    2135 liralık ödemeden pek çok kişinin haberi yok! İşte detaylar

    65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor.

    Başvurana geri ödemesiz 2 bin 135 TL!

    65 yaş üzeri olan vatandaşları da yakından ilgilendiren tertip etmeler çerçevesinde öbür adı 2022 aylığı da denilen bu ödeme, parasal takviyeye gereksinim duyan pek çok vatandaşın yükünün hafiflemesine neden oluyor. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...

    65 Yaş Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır?

    65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlarının ikamet ettikleri bölgede bulunan kaymakamlıklar aracılığı ile başvuru yapacakları ifade edilir. Kimlik kartları ile kaymakamlar bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaatlar gerçekleştirilebilir.

    Sağlık durumlarının elverişsiz olması halinde ise vasileri aracılığı ile bu başvuru yapılabilir.

    65 Aylığı Miktarı Ne Kadardır?

    65 aylığı için yapılan ödemeler her yıl değişiklik gösterir. Hesaplamalar asgari ücret üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte 2020 yılı için 65 aylığı 673 lira olarak belirlenmişti. Ödemeler ise Ziraat Bankası aracılığı ile banka hesaplarına yapıldığı gibi PTT şubelerinden de alınabilir.
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    Haberler SGK 2135 liralık ödemeden pek çok kişinin haberi yok! İşte detaylar