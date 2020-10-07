SGK İstirahat raporu nedir?

SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler sonrasında Toplumsal Güvenlik Kurulu tarafından verilen rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu almak isteyen kişilerin kaç gün çalışmayacakları rapor tarafından net olarak belli edilmektedir. Çalışan kişi bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde kurumuna iletmek zorundadır.