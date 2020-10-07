SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Bu anlamda yeni bir gelişme yaşandı.
Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
SGK İstirahat raporu nedir?
SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık sorunları yaşayan ve işgörmezlik süresi bulunan kişilerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler sonrasında Toplumsal Güvenlik Kurulu tarafından verilen rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu almak isteyen kişilerin kaç gün çalışmayacakları rapor tarafından net olarak belli edilmektedir. Çalışan kişi bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde kurumuna iletmek zorundadır.