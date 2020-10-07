Kolay emeklilik geldi! 700 gün erken emekli olabilirsiniz!

SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik yeni yöntemi sayfamızda yer alıyor. SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik rehberi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Bu anlamda erken emeklilik şartları araştırılıyor.
Soru: 2 Ocak 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 15 Aralık 1999 olup 6886 gün primim var. Buna göre askerliğimi borçlanmam gerekir mi, bana faydası olur mu? Kaç yaşında emekli olabilirim?
Cevap: 114 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizin 13 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
Askerlik ve doğum borçlanması için en önemli noktalardan birisi sigorta başlangıç tarihi ve askerlik ile doğumun yapıldığı tarih. Bu şartları sağlayanlar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.
Sigortalılık Süresine Göre Rehber
SGK rehberine göre (takvim.com.tr) 23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.