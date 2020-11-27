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Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

Trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılıyor. Sigorta şirketleri ise trafik sigortası primlerinin yüzde 10'unu SGK'ya aktarıyor. Bu da sigorta şirketleri ile vatandaşlar arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Sadece bu yıl sigortacılar, SGK'ya 1.1 milyar lira aktardı.

27.11.2020 08:36 - Son Güncelleme: 27.11.2020 08:36
Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

Geçenlerde bir dostum aradı, 'trafik sigortasındaki sağlık giderleri teminatı var ya ne işe yarar bu teminat, şirketler trafik sigortasında sağlık giderlerini karşılamıyor, şu konuyu bir gündeme getirsen' dedi.

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Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
Herkes salgınla uğraşırken böyle bir konuyu gündeme taşımak ne kadar doğru bilmem ama bir taraftan da geçmişe nazaran sayıları azalsa da halen ciddi oranda trafik kazaları yaşanıyor ve bu kazalarda da birileri yaralanıyor, tedavi görüyor.

Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

Konuya başka bir noktadan yaklaşayım. Araştırdım, sadece 2020'nin ocak-eylül döneminde sigorta şirketleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), tedavi giderleri için trafik sigortası primlerinden 1.1 milyar lira aktarmış. Son dört yılda, aktarılan tutar 5 milyar lirayı geçmiş.

Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

KAZA GEÇİREN NE YAPACAK?
Peki, niye, sigorta şirketleri, SGK'ya prim aktarıyor? 2011 yılına kadar trafik kazalarında tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında sigortacılar tarafından karşılıyordu. 2011'de yasa ile bu durum değişti, trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılamaya başladı. Aynı yasa ile sigorta şirketlerine, topladıkları trafik sigortası primlerinden yüzde 10 payı SGK'ya aktarma zorunluluğu getirildi.

Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

Böylece sigorta şirketlerinin trafik kazalarındaki tedavi masraflarını ödeme sorumluluğu ortadan kalktı. Dokuz yıldır kazalarda yaralananların tedavilerini sigorta şirketleri karşılamıyor, onun yerine SGK'ya her yıl prim aktarıyor.

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