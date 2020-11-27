Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

Herkes salgınla uğraşırken böyle bir konuyu gündeme taşımak ne kadar doğru bilmem ama bir taraftan da geçmişe nazaran sayıları azalsa da halen ciddi oranda trafik kazaları yaşanıyor ve bu kazalarda da birileri yaralanıyor, tedavi görüyor.