Trafik kazasında tedaviyi sigorta ödemiyor
Trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılıyor. Sigorta şirketleri ise trafik sigortası primlerinin yüzde 10'unu SGK'ya aktarıyor. Bu da sigorta şirketleri ile vatandaşlar arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Sadece bu yıl sigortacılar, SGK'ya 1.1 milyar lira aktardı.
27.11.2020 08:36
- Son Güncelleme: 27.11.2020 08:36
KAZA GEÇİREN NE YAPACAK?
Peki, niye, sigorta şirketleri, SGK'ya prim aktarıyor? 2011 yılına kadar trafik kazalarında tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında sigortacılar tarafından karşılıyordu. 2011'de yasa ile bu durum değişti, trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılamaya başladı. Aynı yasa ile sigorta şirketlerine, topladıkları trafik sigortası primlerinden yüzde 10 payı SGK'ya aktarma zorunluluğu getirildi.
DİĞER GALERİLER