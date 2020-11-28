Vergi ve idari para cezası ödeyecekler dikkat! Yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçluların, ödemelerini peşin yapmaları halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek.
Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce aslı 100 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek. İşte detaylar.
28.11.2020 11:49
- Son Güncelleme: 28.11.2020 11:55
Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.
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