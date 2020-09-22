Her çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ OLUNCA YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?
Emekli olunca yüksek maaş almanın yollarından bir çok kişi yanlış bilgiye sahiptir. Bunların en başında ise uzun yıllar çalışıp, prim gün sayısını doldurmanız halinde halen prim ödemesinin yapılması gelmektedir. Bunun aksine bu durum ise özellik ile asgari ücretli çalışanlar yada biraz üzerinde maaş alanların prim günlerini doldurmaları halinde çalışmaya devam etmeleri emekli maaşlarının düşmesine neden olacaktır. Emekli olunca yüksek maaş almanın burada en önemli olanı ne uzun süre çalışmak nede fazla prim ödemesi yapmaktır. Yüksek emekli maaş almak için en önemli olan kuralar 'dan ilki çalışma hayatında iken yüksek pirim ödemesinin yapılmasının sağlanmasıdır.!
● Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
● Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.
● Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.