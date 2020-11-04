YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kişilerin standart aldığı, kıdem tazminatı normal otuz iş günü üzerinden hesaplanarak kişilere verilmektedir. Yeni sistem içerisinde düzenlenen duruma göre ise kişiler otuz iş günü hak ettiği kıdem tazminatının ortalama 19 gününü standart kıdem tazminatı sisteminden alacak. Kalan 11 günlük kıdem tazminatı tutarı ise kişi adına açılmış özel Kıdem Tazminatı Fonu'nda tutulacak.

Bu sistem içerisinde kişiler 5.33 oranında eski kıdem tazminatı haklarına göre alım yapacak. Bu tutarın yüzde üçlük kısmı ise işveren tarafından çalışanın hesabına bireysel olarak aktarılacak. Bununla beraber kişiler 5.33 olarak toplamda on dokuz günlük tazminatını standart olarak alabilecek. Geriye kalan %3'lük tutar ise kişilerin adına ayrı bir fon hesabında eklenecek. Bu sayede kişiler herhangi bir şekilde hak kaybı yaşamadan rahat bir şekilde kıdem tazminatı almış olacak ve fon üzerinden gelecek olan kıdem tazminatı sayesinde standart hakkından daha fazlasını elde edebilecek.