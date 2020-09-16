EYT 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve o tarih itibari ile emeklilik hakkı kazanmamış olup kademeli emeklilik yasası ile birlikte emeklilikleri ötelenen kişileri ifade ediyor.
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları için çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Bunun önlenmesi için emeklilikte yaşa takılanların, yaşa takıldıkları günden bugüne kadar geçirdikleri sürelerin çalıştıkları süre boyunca emekli maaşlarının düşmemesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak olan bu değişiklikle beraber emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile ya da bir başka deyişle erken emeklilik hakkı tanınmasa da maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
EYT'LİLERİN EMEKLİLİKLERİ İÇİN FİNLANDİYA MODELİ Mİ GELİYOR?
EYT'li vatandaşlar yaş şartının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyorlar. Geçmiş dönemde yürütülen bu çalışmalarda Finlandiya modeli sıkça konuşulan konu başlıklarından biri olmuştu.
Bu modelin Türkiye'de de özellikle emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emeklilikleri için kullanılabileceği ifade edilmişti. O dönemde bu alanda çalışmaların olduğu da söylenmiş ancak daha sonra EYT konusuna dair gelen açıklamalar ile bu düzenleme unutulmuştu. Ancak son günlerde bazı basın organları Finlandiya modeline dair yeniden haberler üretmeye başladılar. Bu içeriklerde Finlandiya modelinin EYT'liler için uygulanabileceği haberleri yer almıştı.
FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?
Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.
Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir kişi 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş oranı belli bir yüzde ile düşüyor. Örneğin 65 yaşında emekli olacak bir kişi 64 yaşında emekli olduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!
EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. takvim.com.tr Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor. 7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar.