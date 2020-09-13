50 YAŞINDA EMEKLİLİK

Kendilerine ait durumları SGK uzmanı olan Ekrem Sarısu'ya soran vatandaşların sorularını ve bu sorulara verilen uzman yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. SGK prim ve yaş şartlarına göre 50 yaşında emeklilik;

1970 doğumlu eşimin, sigorta başlangıç tarihi 1987. Toplam 7200 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman emekli olur?

Eşiniz emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi. Doğumu tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. 50 yaşını doldurmuşsa hemen, doldurmamışsa 2020 yılı içinde 50 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

EYT YASASI ÇIKSA FAYLANIR MIYIM?

Emekli olmak için yaş şartına takılan vatandaşların durumlarına ilişkin merak edilen noktalardan birisi de EYT Yasasının çıkması durumunda kimleri kapsayacağı. EYT Yasasına ilişkin sorulan soru ve detayları ise şu şekilde;

41 yaşındayım. Sigorta girişim 1997'de oldu ve prim günüm tamam. Kaç yaşında emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkarsa faydalanabilir miyim?

Başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 56, sonraysa 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

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