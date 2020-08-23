Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) gündeminin belirlenmesi için memur konfederasyonları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli vatandaş hükümetin intibak yasası düzenlemesini bekliyor.
Bu konuda gelebilecek bir müjdeli haberle maaşlarda en az 55 TL zam olacak
EMEKLİLERE 355 TL EK ZAM FORMÜLÜ
Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı.
Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.
EMEKLİYE İNTİBAK EK ÖDEME VE İNDİRİM
Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."
Toplantılarda, kamu görevlilerinin öncelikli çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak. "KPDK gündemli olarak icra edilsin." önerisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçen yıl kabul edilmişti. Geçmişte, "ek gösterge, gelir vergisi, kariyer-liyakat ihtiyacı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ihtiyacı, 4B'ye geçen 4C'liler, üniversiteli işçiler, derece kademe sınırlamasının kaldırılması, izinlerin iş günü hesabına göre yapılması, grev ve siyaset hakkı, 4688 sayılı yasanın eksiklikleri, Ekonomik Sosyal Konseyin toplanması, dini bayram ikramiyesi, sürgün, mülakat" gibi birçok gündem maddesiyle gerçekleştirilen KPDK toplantılarının, gündemli olarak icra edilmesi 2020'de hayata geçirildi. Toplantıda, kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak.
EMEKLİ İNTİBAK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2000 SONRASI EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Eğer 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası çıkarsa 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek.