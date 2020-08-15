2000 sonrası emekli intibak yasası çıkacak mı?

2000 SONRASI EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Eğer 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası çıkarsa 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek.

EMEKLİYE İNTİBAK EK ÖDEME VE İNDİRİM

Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."