■ İşe giriş tarihim 1.5.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? C.DEVELİ

İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.

■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. N. ONUR

25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.

■ 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10. Ay. 1990 3. ayda askere gittim, 1991 8. ayda terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? S. KARAMAN

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.

En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.