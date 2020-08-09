EYT SORU ÖNERGESİNE CEVAP GELDİ

Daha önce EYT soru önergelerine cevap gelmemişti. Bakan Selçuk, Gürer 'in bu sorusuna şu şekilde cevap verdi:

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun yürürlük tarihinden öcne sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanuınu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunundaki hükümlere göre belirlenmekte, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundna yazılı istekte bulunma koşullarının birlikt eyerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci ön görüleerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti.

ERKEKLER 46 KADINLAR İSE 39 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi gözükse de hükumetin EYT ile ilgili flaş bir adım atabileceği konuşuluyor. EYT'liler bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok model üzerinde tartışmalar sürüyor.