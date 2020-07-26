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    • SGK
    • 27.07.2020 11:34
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    • 02.08.2020 13:48
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    6 yıl fırsatı için gelişmeler devam ediyor! O grupta...

    Son dönemde kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için hem devlet hem de hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların sadece üçte biri kadın. Oysa gelişmiş ülkelerde kadınların payı daha fazla. Kadınların sorumluluğu çok. kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor.

    6 yıl erken emeklilik fırsatı için başvurular sürüyor...

    Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler. Çalışan kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

    DOĞUM BORÇLANMASI NE KADARDIR?

    SGK borçlanma yapılabilecek doğum sayısını üç ile sınırlandırmış durumda. Üçten fazla çocuğunuz varsa hangi çocuklar için doğum borçlanması talep edeceğinize karar vermeniz gerekli.

    DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları- ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler.

    Kamuda görev yapan kadınlar ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesi ile veya e-devlet üzerinden başvurarak taleplerini iletebiliyorlar.

    Doğum borçlanması talebinde bulunan kadının talebi Kurum Hizmet Kayıtları üzerinden incelenerek sonuçlandırılır. Bu nedenle işverenlerden doğum borçlanmasına yönelik herhangi bir belge talep edilmesine gerek yoktur.

    SÜT İZNİ

    Mevzuatımıza göre; kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Memurlarda bu süre ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat.
    Haberler SGK 6 yıl erken emeklilik fırsatı için gelişmeler devam ediyor! O grupta...
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