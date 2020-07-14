Emekliye 1.000 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alacak?

Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak. İşte Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...



Kimler yararlanacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Ne kadar ödenecek?

Emekliler 1.000'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.



2 aylık alanlar ne yapacak?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.



Kesinti yapılabiliyor mu?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.