Yeni düzenlemeler ile birlikte ev hanımları da (sigorta başlangıçları olmasa dahi) emekli olabilecekler. Ev hanımlarına emeklilik için düzenleme geliyor. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara da SGK prim ödemesi ile emeklilik kapısı açılacak. Doğum borçlanması çalışan kadınlara erken emeklilik sağlarken, çalışmayan kadınlara da fırsat sağlayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAĞ-KUR'A KAYIT OLARAK BAŞLAYABİLİRSİNİZ!
Ev hanımları için 'vergi muaflığı' sistemi ile emeklilik imkanı oluşturuluyor. Vergi Kanunu'nda geçen vergi muaflığı ile evlerde işçi almamak şartıyla üretip satan ev hanımları, vergi ödeme şartı olmadan esnaf olarak Bağ-Kur'a kayıt olabiliyor. Alacakları belge ile vergiden muaf olarak esnaflık belgesi alan ev hanımları bu sayede sadece primlerini ödeyerek sigortalı olarak değerlendirilebiliyor.
MUAFİYET BELGESİ 3 YILDA BİR YENİLENMELİ
Muafiyet belgesi olan ev hanımları diledikleri takdirde sigortalı olarak primlerini ödeyebiliyor. Muafiyet belgesini alan ev hanımlarının bu belgeyi 3 yılda bir yenilemesi gerekiyor. Öte yandan prime esas olan kazancın alt sınırının 15 katı üzerinden başlayan sistemde her yıl için bir puan artış oluyor ve 30 katının geçmemek şartıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla genel sağlık sigortası primi ödemelerini yaparak emekli olma imkanı oluşuyor.
Ayrıca kadınlar sigortalı süreleri boyunca doğum yaptıkları dönemleri borçlandırıp gün kazanabiliyor. Kadınlar 3 çocuğa kadar borçlanma imkanından yararlanabiliyor. Her çocuk için de 2 yıl süre kazanılıyor. Bununla birlikte örneğin 3 çocuk borçlanması yapan bir ev hanımı 6 yıl yani 2 bin 160 gün erken emekli olabiliyor. Diğer şartlara bakıldığında ise ev hanımlarının emekliliğe hak kazanmasını sağlayan muafiyet belgesini alabilmesi için 18 yaşından büyük olmaları, zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamaları, sahip oldukları sigorta nedeniyle aylık almıyor olmaları gerekiyor
BAŞVURU İÇİN NELER GEREKİYOR?
Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta başvurusunda ilk adım Gelir Vergisi mükellefi olmadığına dair yazının alınması. Sonrasında 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' dolduruluyor ve kimlik fotokopisi ile başvuru gerçekleştiriliyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşın sigorta başlangıç tarihi, başvuru tarihini takip eden gün başlıyor. İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.
EV HANIMLARI NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?
Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Bunun yanında emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabiliyor. Ayrıca ev hanımlarının da emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.