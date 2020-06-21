Emeklinin kazancı arttı mı? Emekli maaşı hangi kritere göre nasıl belirlenir?

SON 7 YILDA YAŞANANLAR

Emekli maaşında öncelikle SSK ya da Bağ-Kur'a bakılmaktadır. Çalışanın son 7 yılda hangi pozisyonda çalıştığı da çok önemlidir. Son 7 yılda, yani 2 bin 520 gün, kişi hangi statüde çalışmışsa emekliliği de o statüye göre oluyor ve emekli aylığı da buna göre belirleniyor. Mesele emeklilikten önceki son 7 sene içerisinde Bağ-Kurlu olarak çalıştıysanız bu statü üzerinden emekli olursunuz.

Son 7 senede iki farklı statüde çalıştıysanız 3.5 yıl, bin 261 gün, hangi statüde iseniz, oradan emekli olacaksınız. Öneğin, son 7 yıl hem SSK'lı hem de Bağ-Kurlu olarak çalıştınız, ancak son 3.5 yıl SSK'lıydınız; emekliliğiniz SSK'dan olacak ve buna göre maaş bağlanacak. Fakat bu kanun 1 Ekim 2018'den sonra sigortalı çalışmaya başlayanlar takvim.com.tr için geçerli değildir. Yeni düzenlemeye göre bu şart kaldırıldı. Bu tarihten sonra işe girenler için prim günü ve prim ödemelerine bakılmaktadır.