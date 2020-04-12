3600 günle 49 yaşında emekli olacaksınız! Nasıl mı? İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilik merak ettiği konuların başında geliyor. Çalışanlar iş hayatına giriş yaptıkları andan itibaren "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap ararlar. Tüm çalışan illa ki bir kerede olsa emeklilik zamanı hesaplaması ve sorgulamalarını yapmışlardır.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.

49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz

SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN

Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir

Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

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