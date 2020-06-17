Borçlanarak erken emekli olma şansınız oldukça yüksek. Bu anlamda binlerce vatandaş SGK'da fazlaca yoğunluk oluşturmuş durumda.

Sadece dilekçe ile müracaat edenlere kurum 'eksik belgeleriniz var, bu belgeleri 3 ay içerisinde tamamlayın' tebligatı gönderdi. Ancak işlemlerini corona virüs nedeniyle yapamayanlara müjde SGK'dan geldi.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 01/08/2019 tarihi itibariyle tüm yurt dışı borçlanmalarının prim oranları yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilmiş ve bu tarih itibariyle yurt dışı borçlanması yapanların sigortalılık statüleri de Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştı.

1 Ağustos 2019 Tarihinden birkaç hafta kadar önce bu yönde bir kanun çıkarılacağı bilgisi yayılmış ve tüm borçlanmak isteyen kişiler borçlanma taleplerini kuruma iletmişlerdi.

Eksik belgelerle müracaat edenlere ek süre Eski kanundan faydalanarak 4/a statüsünde ve ucuz borçlanma yapmak erken emekli olmak isteyenler sadece dilekçe ile müracaatlarını yaptılar. Sadece dilekçe ile müracaat edenlere kurum 'eksik belgeleriniz var, bu belgeleri 3 ay içerisinde tamamlayın' tebligatı gönderdi.

Bu tebligatı eline alan gurbetçilerimizin 3 aylık süreyi dolduranlar için yeni bir fırsat doğdu. SGK 1 Nisan'da yayımlamış olduğu duyuru ile 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yurt dışı borçlanması yapmış ve eksik evrakı olduğu tespit edilen gurbetçilere ek süre tanıdı.

Eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.12.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 31.07.2020 tarihine kadar, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.01.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında alan kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.03.2020 tarihine kadar geçen süreler düşülerek kalan süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren, eksik belgelerinin tamamlanmasına ilişkin tebligatı 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında alan ya da alacak kişilerin eksik belge tamamlama süreleri 01.07.2020 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Örnek 1: Fatma hanım 15.07.2019 tarihinde eksik belgelerle birlikte yurtdışı borçlanması yaptı. Kurum, Fatma hanıma eksik belgeleri tamamlama yazısı gönderdi ve Fatma hanıma bu yazı 15.02.2020 tarihinde tebliğ aldı. Normal şartlarda 3 aylık eksik belge tamamlama süresi 15.02.2020 itibariyle başlayıp 15.05.2020 itibariyle sonlanmış olacaktı. Ancak bu düzenleme ile 15.02.2020 tarihinden 01.03.2020 tarihine kadar olan kısım düşülerek 3 aylık süre 01.07.2020 itibariyle başlatılacaktır. Yani Fatma hanımın 3 aylık süresinden 15 gün düşülerek kalan 2,5 aylık kısmı ise 01.07.2020 tarihinden itibaren düşürülecektir.

Örnek 2: Ahmet bey eksik belgelerle 01.06.2019 tarihinde yurtdışı borçlanması müracaatında bulunmuş. Kurum, Ahmet beye 01.12.2019 tarihinde eksik belge tamamlama yazısı göndermiş. Ahmet bey bu yazıyı 10.12.2019 tarihinde tebliğ almış. Normal şartlarda Ahmet beyin 10.03.2020 tarihinde süresi doldu. Ancak yapılan bu düzenleme ile birlikte Ahmet beye 31.07.2020 tarihine kadar yeniden eksik belgelerini tamamlama hakkı tanınmış oldu.

3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir. 3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.

Kadınlar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:

• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında

• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında

• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında

• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra: 58 yaşında

Erkekler 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:

• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında

• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında

• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında

• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında

• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında