Merhaba, babam mart ayında vefat etti. E-devletten kontrol ettiğimde 1 Nisan'dan itibaren maaş bağlandığı gözüküyor. Fakat nisan ayında herhangi bir maaş yatmadı. 1 Mayıs'ta toplu (2 aylık maaş) yatırılır diye düşünmüştüm ama mayıs ayında sadece 1 aylık maaş yattı. Yatırılmayan Nisan maaşı için geriye dönük ödeme için olarak mı SGK'ya başvurmam gerekiyor, ya da farklı bir işlem mi yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Dul ve yetim aylıkları müracaat tarihi itibariyle hesaplanarak ödenmektedir. Müracaat tarihinizde herhangi bir sorun yoksa aylığınızı bağlayan SGK merkezine yazılı dilekçe ile müracaat ederek ödenmeyen tutarların iadesini isteyebilirsiniz. E-Devlet üzerinden aylık ödeme gününü ve aylık tutarını da tekrardan kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ödenen tutar Mart ayına ilişkin tutar olabilir ve Nisan ayının ödemesi 15 Mayıs sonrası olabilir. Kontrolleriniz sonrası kuruma müracaat ediniz.

Merhaba yaklaşık üç ay önce emeklilik başvurusunda bulundum maaşım bağlandı ama toplam maaş pirim günlerine 4c ( emekli sandığı) prim günlerimin birleştirme başvurusu yapmış olmama rağmen 1410 gün görünen 4c prim günlerimin ne zaman birleştirilerek emekli maaşımın güncelleneceğini sürecin ne durumda olduğunu öğrenmek istiyorum teşekkürler.

Kuruma iletilen tahsis taleplerde kişilerin tüm hizmetleri ilgili kurumlardan istenilmektedir. Yani siz emeklilik müracaatında bulunduğunuzdan itibaren hizmet birleştirmeniz yapılarak maaş bağlanır. Aylık bağlayan kurum, tüm hizmetlerinizi toplamadan aylık bağlayamaz. Yine de aylık hesabınızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız kuruma yazılı dilekçe ile müracaat edebilir, hizmet birleştirmenizi ve aylık hesaplamanızın teyidini isteyebilirsiniz.

Benim 10.09.1996 başlangıçlı 4058 gün SSK'am var. 4 yıldır çalışmıyorum, 3 oğlum var. 2 oğlumu borçlanabiliyormuşum. Ben şuanda 45 yaşındayım. Kalan primimi Bağkur'dan yatırsam nasıl emekli olurum? Meryem

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş 5900 prim gününe tabi bulunmaktasınız. İki çocuğunuz için doğum borçlanması yaptığınız takdirde 1440 gün kazanacaksınız ve 402 gün eksiğiniz kalacak. Bu eksik kalan süreyi de isteğe bağlı Bağkur şeklinde ödeyebilirsiniz.

Esnek çalışmadan yararlanan iş yerleri işçilerine hafta sonu tatili ve resmi bayram tatili ücretini öder mi? Örneğin 1- 2-3-6-7-13-14-15-16-17-20-21-22-29-30 Nisan günlerini çalıştık işyeri maaşımızı öderken aradaki hafta sonu ve resmi tatil olan 23 Nisan'ı ödemedi. Bu normal mi? Yoksa yanlış bir hesaplama var mı? Şimdiden teşekkürler. Semir.A

Belirtmiş olduğunuz çalışılan sürelerde eksik kısımlar mevcut. Çalışılan sürelerin yanında iş sözleşmenizde belirtilen aylık ya da haftalık çalışma sürelerine de bakılması gerekir. Esnek çalışma modeline geçen işyerlerinde hafta tatilleri değişiklik gösterebilir ancak resmi tatil sürelerinin ücreti çalışıldıysa çift yevmiye çalışılmadıysa normal yevmiye şeklinde ödenir. Esnek çalışma modelinde genel ya da resmi tatil ücretlerinde kesintiye gidilemez. Sizin durumunuzda işvereniniz esnek çalışmayı kendi lehinde yanlış değerlendirmiş gibi gözüküyor



Mayıs 2020 maaşımdan "Aylık Borcu" adı altında kesinti yapılmıştır. Açıklamasını bulamadım. Öğrenmem mümkün mü? Saygılar Kemal

Maaş ödemelerinde ki bu tür ibareler genellikle fazla ya da mükerrer yapılan ödemelerin kesintilerinde kullanılmaktadır. Tarafınıza fazla aylık ödenmiş olabilir, kesintinin sebebine ilişkin kurum mutlaka bir tebligat çıkarmıştır. Adres değişikliği yaptıysanız farklı bir adrese gönderilmiş olabilir. Detaylı bilgi için aylığınızı bağlayan Sosyal Güvenlik Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Merhabalar, ben Mehmet G. İstanbul'dan yazıyorum. 1956 doğumluyum. 2012 yılında çalışmış olduğum en son işyerimde SSK'lı olarak çalışıp 2015 yılında emekli olarak tazminat almadan çalışmaya devam ediyorum. Yaşımdan dolayı işyerindeki ağır yükü kaldıracak yeterli gücüm kalmadığı için yıllık izindeyken başka bir iş yerine bekçi olarak başladım. Onlarda emekli sigortamı girişimle aynı gün yapmaya başladılar. Şu an emekli ve 2 işyerinde çalışıyor görünüyorum. Sonuç olarak sorum şudur, ilk iş yerime yıllık izin tarihimin bitişinde gidip işten ayrılma dilekçemi yazarak tüm sosyal haklarımı alıp ayrılabilir miyim? Aynı zamanda her iki işyerinde çalışıyor olmamın sosyal haklarımı almam da sakınca olur mu? Zamanım az kaldığı için bir an önce yanıtınızı bekler Şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

İş kanununa göre ilk işe girişinizden emekli olduğunuz tarihe kadar olan kısmı son brüt ücretiniz üzerinden talep edebilirsiniz. İş kanununa göre istifa eden kişiler kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak siz 2015 yılında emeklilik nedeniyle bu hakkınızı elde etmiş haklarınızı almamışsınız. İşvereniniz de bu süreye kadar olan tazminatınızı hesaplayarak ödeme yapacaktır.

KAYNAK: Gazetevatan