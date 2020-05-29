• 4B sigorta kolunda olan BAĞ-KUR'lular için tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primler geri verilir.

• Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik veya yurtdışı borçlanmaları için yapılan geriye dönük prim ödemeleri iade edilmez.

Ödenen Sigorta Primleri Hangi Durumlarda Geri Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerinin geri alınmasında etkili olan iki yöntem söz konusudur. Prim ödemelerinin toplu bir şekilde nakit olarak iadesine imkan veren formüller yasalar kapsamında düzenlenmiştir:

• Emekli yaşı gelmesine rağmen yeterli prim gününü tamamlayamadıkları için emekliliği hak edemeyen vatandaşlar kendi adına kuruma ödenen primleri geri alabilirler.

• Birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışanların adına yatan primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırını aşıyorsa; fazla olan parayı SGK'dan geri alabilirler. Prime esas kazancın üst sınırını aşan ücretin tamamı çalışana hissesi oranında ve başvurusunu takip eden ay içinde ödenir.

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında prime esas kazancın üst limiti belirlenmiştir. Buna göre üst limit; günlük olarak brüt asgari ücretin otuzda birinin 7.5 katıdır. Günlük kazancın alt sınırı brüt asgari ücretin otuzda biri kadardır. Buna göre üst sınır aylık 22.072,50 TL pim ödemesi yapılabilir. Belirlenen sınırı aşan miktarı işçi SGK'dan geri alabilir.

İŞTE TÜM CEVAPLAR

- 21.01.1971 doğumluyum 1985 sigorta girişim var. Toplamda 4 bin 450 günüm var. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? (15 ay askerlik yaptım) teşekkürler. İsmail Maden

- Askerlik borçlanması yapabilirsiniz ancak size sadece prim günü kazancı sağlayabilir. Sizin sigortalılık başlangıcınız askerlik sürenizden önce olduğundan yaş şartınızda bir değişiklik olmayacaktır. (Doğum tarihinize göre 1991 yılında askerlik yapmışsınız gibi hesaplanmıştır.) 2020 Yılı için askerlik borçlanması en düşük günlük 31,39 TL'dir. 15 Aylık süre için ödeyeceğiniz en düşük tutar 14 bin 125 lira 50 kuruştur.

- Merhaba, 01.10.1992 SGK başlangıcım prim 8000 gün üzeri şimdiki kanuna göre 2023 de emekli olacakmışım. Benim sorum şudur; 1990 da askere gittim geldikten sonra SGK'lı oldum askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım aşağı düşer mi? Nazım Zamur



Mevcut işe giriş tarihinize istinaden 53 yaş 5600 prim günüyle emekli olmaktasınız. 500 Gün askerlik borçlanması yaparsanız 52 yaş 5525 prim gününe kadar indirebilirsiniz müracaat şartınızı. 2020 Yılı için günlük askerlik borçlanması tutarı 31,39 TL'dir. 500 günlük toplam borçlanma tutarının maliyeti en düşük 15 bin 696 TL olacaktır. Sosyal yardımlar SGK Merkezlerinden değil il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden yapılmaktadır. Genelde kaymakamlıklar içerisinde bulunmaktadır, buradan gelir testine girersiniz. Hane halkının toplam geliri yaşayan kişi sayısına bölünür. Çıkan rakam asgari ücretin 1/3'ünden az ise Genel Sağlık Sigortanız (GSS) primleriniz buradan karşılanır. Diğer sağlanan nakdi yardımlar için bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa müracaat edebilirsiniz.



08.05.1970 doğumluyum- 01.05.1990 işe girişliyim ve halihazırda 4A statüsünde çalışmaktayım. (4348 gün) 01.01.2000-01.08.2010 tarihleri arasında 4B statüsünde iş yerim vardı ve BAĞKUR primi ödüyordum. (3810 gün ) Henüz birleştirme yapılmadı fakat toplam gün sayısı 8158 dir. Bu durumda 52 yaşına kadar beklemem gerektiğini biliyorum. 2020 itibariyle 10 bin 25 TL brüt maaş üzerinden prim yatırılmaktadır. Bu durum emekliliğim de alacağım aylık için avantaj sağlar mı yoksa gereksiz yere prim ödemesi mi yapılıyor. Bu prim ödemesiyle devam edilirse emekli maaşım yaklaşık ne olur? Bilgilerinizi rica ediyorum. Aydın Erman



Asgari ücretin 2 katı ve üzeri tutarlarda fazla prim bildirilmesi bağlanacak olan aylık bakımından sakıncalı değildir. Hatta bağlanacak olan aylığınızı da artırır, 2008 sonrası yüksek prim bildirene yüksek, düşük prim bildirene düşük aylık bağlayan bir sisteme geçtik. Sizin daha öncelerde adınıza bildirilen prim tutarı 10 Bin TL üzeriyle ve bu tutara düşürülmüşse bağlanacak olan aylığınızı aşağı yönde etkileyecektir. Ancak bundan önceleri daha düşük rakamlar bildirilmişse ve bu tutara yükseltilmişse aylığınızı artıracaktır. Emekli maaşı hesaplaması için tüm hizmet listenizi görüntülememiz gerekecektir

Emeklilik için askerlik borçlanmasında 1 gün 1 yıl kazandırabilir mi?

2 ay askerlik borçlanması yapıp, emeklilik yaşımı 1 sene geri alabilir miyim? Tarihlerim tutuyor. Emirhan ÇİÇEK

Erkekler sigortadan önce askerlik yapmışlarsa bunları borçlanarak erken emekli olabiliyor. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor. Burada en önemli nokta, askerliğin sigortadan önce olması. Kadınlarda ise sigortadan sonraki doğumlar borçlanılarak 6 yıl, yani 2160 gün prim kazanılabiliyor.

1987'de evlenerek Fransa'ya gittim. 1989'da kızım doğdu, Fransa'da. 1990 senesinde boşanarak Türkiye'ye döndüm. 1996'da Türkiye'de sigortalı çalıştım. Sonra 2000'de tekrar Fransa'ya gittim ve orada 2008 sene sonuna kadar çalıştım. 2008'de şu anda çalışmaya devam ettiğim şirkette çalışmaya başladım. Türkiye'de toplam 4500 gün çalışmışlığım var. 1968 doğumluyum, nasıl emekli olabilirim? Hafize KOÇAK

Fransa'da 18 yaşından sonra bulunduğunuz ve çalıştığınız dönemleri borçlanabilirsiniz. Oradaki borçlanmalar Bağ-Kur kapsamında sayılacaktır ve buradaki işe giriş tarihinizi borçlandığınız kadar geri çekecektir. 1999 öncesine çekemezseniz, 58 yaşında emekli olursunuz.



Özel sektörde çalışan bir sigortalıyım. Ocak'ta zam alamadık, sebebi nedir? NECATİ AKAR

Zamlarla ilgili oranlar tam anlaşılamıyor. Eğer sözleşmenizde bir zam yapılacağına dair ibare ya da oran varsa buna uyulmak zorunda. Ama bu yoksa işverenin zam yapma mecburiyeti yok. Sadece asgari ücretin altında maaş veremez.

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