600 TL ve 9.299 TL ödeme maddi yardım yoğun ilgi görüyor! İşte başvuru koşulları

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Çocuk parası başvurusu için canlı olarak gerçekleşen doğumun ardından ilgili nüfus müdürlüğüne çocuğun kayıt ettirilmesi gerekir. Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olan çocuklar için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılır. Kamu kurum ya da kuruluşlarındaki personelin çalıştığı kuruma başvurması yeterli olur. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvurularını büyükelçilik ve konsolosluk üzerinden iletebilirler.

DOĞUM YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Anne veya babanın ikisinin ya da bir tanesinin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olması yeterlidir. Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için ödeme yapılmaz. Doğum yardımından yararlanmak için doğum tarihinden itibaren 5 yıllık süre verilmiştir. 5 yıllık sürenin dolması durumunda doğum yardımı hakkı düşer.



15 MAYIS 2015 SONRASINDA EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLAR İÇİN DOĞUM YARDIMI ALINABİLİR Mİ?

15 Mayıs 215 tarihinden sonra evlat edilen çocuklar için çocuk parası ödemesi yapılmaktadır. Ancak evlat edinilen çocuk için öncesinde doğum yardımı ödemesi alınmış ise tekrardan ödeme verilmez. Ancak ödeme yapılmasa dahi evlat edinilen çocuklar; doğum parsı miktarının belirlenmesinde kullanılan çocuk sayısında etkili olur.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Doğum yardımı ödemeleri ilgili kurumlar üzerinden yapılan başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasını takip eden ay yapılır. Tek seferlik olarak yapılan ödeme hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilir. Özellikle annelerin adına yatırılan para, annenin Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması durumunda babalara yapılır. Aynı zamanda annenin vefat etmesi durumunda da babalar üzerinden ödeme yapılır.

DOĞUM YARDIMININ MİKTARI NE KADARDIR?

Doğum yardımı miktarını tamamen annenin sahip olduğu çocuk sayısı belirler. Buna göre; tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme verilmektedir. Çoğul gebeliklerde ise; ikiz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme verilir.