İsteğe Bağlı Sigortalı Nedir?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri uygulanmakla birlikte 2008 kanunu sonrasında sadece SGK altında sadece 4/B statüsünde vatandaşların kendi isteği ile prim yatırma ve emekli olmasının önü açık kalmış bulunuyor.

Hangi Belgeler Gerekiyor?

SGK il müdürlüklerine giderek isteğe bağlı emeklilik yaptırmak isteyenlerin yanlarında nüfus cüzdanları ve fotokopisi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili başvuru formunun doldurulması ile birlikte isteğe bağlı emeklilik başvurusu onay sürecine alınmaktadır. Sonrasında ise onay alan kişi, her ay sigorta primini kendi ödemesi ve prim gün sayısının tamamlanması ile de emekli maaşı koşullarından faydalanabilmektedir.

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İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Kimler Yapabilir?

İsteğe bağlı emeklilik için başvuracaklar, 30 günlük çalışma primi ödemelerini kendileri yapmak isteyen kişilerdir. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu yapabilecek kişiler, şu şekilde sıralanır:

Ev hanımları,

Ayda 30 gün çalışmayan, aylık eksik prim miktarını kendi ödemek isteyen kişiler.

TC vatandaşı olup her hangi bir işte çalışmayan, emekli olmak isteyen kişiler.

18 yaşını doldurmuş ve kendi prim ödemelerini yapmak isteyen kişiler.

Bu sınıflardan birine dahil olunması halinde, isteğe bağlı emeklilik için başvuru yapılır. Başvurular Kişinin ikamet ettiği bölgenin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, prim ödeme yöntemini ve başvuru şartlarını, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.