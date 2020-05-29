KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ 5 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Soru: Çalıştığım işyeri kısa çalışma ödeneğine Mart 20'de başvurmasına rağmen e-devlet de de 20 Mart yazmasına rağmen neden 10 günlük değil de 5 günlük yatacak görünüyor. Biz bu paraları haziran ayında mı alacağız, yoksa mayıs ayı içerisinde mi alacağız? Cafer Ören

Cevap: Kısa çalışma ödeneğine başvurulduğunda ilk haftasını işveren öder. 20 Mart'ta başvurulmuşsa, 27 Mart tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmaya başlanır. Bu durumda olanların kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs'ta ödenmeye başladı. Mart ayından 5 günlük ve Nisan ayında da tam ücretlerinizi 5 Mayıs'tan itibaren almanız gerekiyor. Mayıs ödemelerinizi ise 5 Haziran'dan itibaren alacaksınız.