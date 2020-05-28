1800 prim günü ile emekli olabilirsiniz! Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor?

Malulen Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Malulen emeklilik başvuru belgeleri şunlardır:

İşten ayrılan çalışanların 10 günlük süre içerisinde malulen emeklilik başvurusu yapmalarının ardından, işten ayrılış belgesini hazırlamaları gerekir.

Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır.

Kamu görevlisi olan kişilerin, malulen emekliye sevk edildiklerini gösteren belge hazırlanmalıdır.

Sağlık kurulu tarafından onaylı malullük belgesi hazırlanmalıdır.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu yapmak için bilinmesi gereken işlemler aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

Malulen emeklilik başvurusu için talep edilen belgeler hazırlandıktan sonra, bu belgelerle birlikte sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sevk edilen hastaneye gidilerek, malullük oranının belirlenmesi için sağlık testine girilmesi gerekir.

Sağlık kurulu tarafından onaylanan rapor alındıktan sonra, bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna götürülmesi gerekmektedir.

Sağlık raporundaki malullük oranı %60 ve üzerindeyse, malulen emeklilik başvurusu kabul edilecektir.

Sağlık durumu yerinde olmayan ve hareket etmeye elverişi bulunmayan kişilerin işlemleri, mahkeme tarafından atanan vasiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Malulen Emekli Olmak İçin Belirtilen Şartlar Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları şu şekilde sıralanabilir:

4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.

Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.

Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.

Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.

4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.

4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.

Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.

Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Malulen emeklilik sorgulaması yapmak için belirtilen detaylar aşağıda açıklandığı gibidir:

https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ bağlantı adresine tıklanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan evrak sorgulama sistemine erişilmelidir.

Açılan sayfa üzerinden sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarasının girilmesi ve "Evrak Ara" butonuna tıklanması gerekir.

Evrak arama butonuna tıklandıktan sonra, malulen emeklilik evraklarının son durumu ve başvurunun onaylanıp onaylanmadığı kontrol edilebilir.

Malulen Emeklilik Maaşı Hesaplaması İçin Belirtilen Detaylar

Malulen emeklilik maaşının belirlenmesi aşamasında dikkate alınan bilgiler aşağıda sıralandığı gibidir:

Malulen emeklilik maaşının belirlenmesinde, prim gün ödemeleri dikkate alınmaktadır.

9000 günden daha az olan prim ödemeleri, 9000 günlükmüş gibi değerlendirilir ve emekli maaşı bunun üzerinden hesaplanır.

9000 günden daha fazla olan prim gün ödemesi olduğu zaman, net prim ödemesine göre emekli maaşı hesaplanmaktadır.

Malulen emeklilik hakkı elde edebilmek için 1800 günlük prim ödemesi şart koşulsa da emekli maaşları 1800 gün üzerinden hesaplanmamaktadır.

Malulen emeklilik maaşları, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta kolları için farklı limitlerde hesaplanmaktadır.