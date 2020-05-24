13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada beklenti anketine yer verildi. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
MEMUR MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM
Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Yılın ilk 6 ayı toplam TÜFE 'si yüzde 4 'ü geçerse bu oranda memurlar enflasyon farkı alacak.
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İlk 4 aylık TÜFE açıklandı. Açıklanan TÜFE rakamları şu şekilde:
Ocak TÜFE'si yüzde 1,35
Şubat 2020 TÜFE'si: 0,35
Mart 2020 TÜFE'si 0,57
Nisan ayı TÜFE'si 0,85
Toplam TÜFE 3.12 oldu.
Beklenti anketine göre ise memurlara 4,41 'lik bir maaş zammı çıktığı görüldü.
EMEKLİLER
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası 'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak görülüyor.
Beklentiye göre emekliler yüzde 4.41 'lik zam alacak. Bu zamma göre 276 TL 'ye kadar maaş zammı alacak.
ZAM İÇİN MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR
Temmuz 2020 maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.
Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.