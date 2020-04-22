Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans isteyebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.