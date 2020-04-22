Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor. Yeni emekli, SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talep edebiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
EMEKLİ OLANLARA DA AVANS KONUSU GÜNDEMDE
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans isteyebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
NASIL UYGULANACAK?
Emeklilerin dört gözle beklediği avans imkanı konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Parayı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek.