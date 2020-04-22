Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 23.04.2020 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2020 01:09
    ABONE OL

    , net 3 katına kadar ödeme yapıyor

    Bir yandan emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar, bir yandan da alacağı maaş miktarı hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi. Emekli başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının aynısı emekli olan vatandaşlara da sunulması konuşuluyor. Konuyla ilgili onay çıkması durumunda mevcut emekliler üç maaş tutarında avans çekme hakkına kavuşacak.

    Emekliye en az 3776 TL! İsteyene avans imkanı

    Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor. Yeni emekli, SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talep edebiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

    EMEKLİ OLANLARA DA AVANS KONUSU GÜNDEMDE

    Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

    Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans isteyebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

    NASIL UYGULANACAK?

    Emeklilerin dört gözle beklediği avans imkanı konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

    Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Parayı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek.
    Haberler SGK SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor
    SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
    Tüm SGK Haberleri