NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA

Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;

Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.

Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.