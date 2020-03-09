3600 gün prim ile emeklilik konusu vatandaşlarımızın en çok soru sorduğu konuların başında geliyor. Türkiye'de bulunan 1.5 milyon engelli vatandaşımızı yakından ilgilendiren erken emeklilik konusunda son dönemlerde çokça arama yapılıyor. Engelli vatandaşlarımızın emeklilikle ilgili merak ettiği tüm soruların cevaplarını derledik. 2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları takvim.com.tr'de detaylı olarak verilmiştir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ