Ülkemizde farklı sektörlerde çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bilindiği üzere toplumun en önemli yapı taşı aileyi ev hanımları ayakta tutuyor. Bu kapsamda hiç sigortası olmayan ev hanımları da prim borçlarını ödeyerek emekli olmak istiyor. Aile için kariyer planlaması yapmayan ve binlerce fedakarlık yapan kadınlara emeklilik düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı ise yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl ve hangi şartlarda emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar

HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUNABİLİR?

Sunulan teklifin yasalaşması durumunda, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtiliyor.

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.