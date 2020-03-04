Milyonları ilgilendiriyor! Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…

Milyonlarca SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ve memuru yakından alakadar eden haber geldi. Bundan sonra aza az, çoka çok' maaş dönemi başlıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konu hakkında sorulan soruları ve cevapları bulabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir.

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