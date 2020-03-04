Bugünkü
Takvim

Milyonları ilgilendiriyor! Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…

Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak 'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, , askerlik, doğum lanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar.

  • SGK
  • 05.03.2020 11:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.03.2020 15:18
ABONE OL
Milyonları ilgilendiriyor! Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…

Milyonlarca SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ve memuru yakından alakadar eden haber geldi. Bundan sonra aza az, çoka çok' maaş dönemi başlıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konu hakkında sorulan soruları ve cevapları bulabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Milyonları ilgilendiriyor! Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri