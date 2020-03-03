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? Ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemi

Ülkemizde emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda bir yandan gün sayan milyonlar arama motorlarında emeklilik hakkında çeşitli detayları sorgulatılıyor. Özellikle emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemleri merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik. Peki, ? Ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemi

  • SGK
  • 03.03.2020 22:26
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 22:26
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Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır sorusu prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yakın zamanda emekli olacak olan pek çok vatandaş "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt ararken aynı zamanda erken emeklilik şartları hakkında da bilgi edinmek istiyor. Emeklilik yaşı ve emekli maaşı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizin içerisinde sizin için derledik. İşte merak edilen tüm bilgiler

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

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