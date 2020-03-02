Erken emekliliği merak eden milyonlarca çalışan internette araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu bağlamda 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu bağlamda emeklilik hesapları yapılırken ödediğiniz primler çok önemli.

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