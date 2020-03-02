Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü köşesinde okurlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları... Emeklilik hayali kuran anneler için büyük bir fırsat var. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler.

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