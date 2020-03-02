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2160 gün formülüyle 6 yıl olabilirsiniz

Erkek çalışanlar için olduğu gibi kadın çalışanlar için de olabilmeleri için tanınan bazı haklar bulunuyor. Bu hak, doğum yapan kadınların çalışamadıkları dönemler için prim ödeyerek emekliliklerini erkene çekmeye olanak veriyor. 'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor.

  • SGK
  • 03.03.2020 10:31
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 17:42
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2160 gün daha erken emekli olabilirsiniz!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü köşesinde okurlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları... Emeklilik hayali kuran anneler için büyük bir fırsat var. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler.

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