Emekli promosyonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlar güncel teklifler hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla son bulacak. Peki, 2020 Mart SSK SGK emekli promosyon güncel teklifleri ne kadar oldu? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler

GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...