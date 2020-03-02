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Ek avantajlar ve yeni teklifler ayı! 2020 Mart SSK SGK güncel ücretleri ne kadar oldu?

Mart ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşanıyor. ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon teklifi sunacağını bilmek istiyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar sunulacak. Peki, 2020 Mart SSK SGK emekli promosyon güncel teklifleri ne kadar oldu? İşte detaylar

  • SGK
  • 02.03.2020 17:24
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 17:24
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Emekli promosyon güncel teklifleri ne kadar oldu?

Emekli promosyonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlar güncel teklifler hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla son bulacak. Peki, 2020 Mart SSK SGK emekli promosyon güncel teklifleri ne kadar oldu? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler

GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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