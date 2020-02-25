Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" haberlerine yalanlama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği,maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek pirimi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı. Emekliler için enflasyon zamlarının ardında bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek.

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