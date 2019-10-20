"Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır bunun için farklı yöntemler bulunmakta. Milyonlarca kişinin hayali olan emeklilik için yaş ve bir takım kriterler bulunmaktadır. 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte erken emekli olma şartları
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