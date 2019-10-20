Emekli maaşlarına seyyanen zam müjdesi! Emekliye en az 1.800 lira!

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşımız için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken TÜED'den emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi.TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtmişti. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yeni sistem önerisi ve detayları

20.10.2019 11:58 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





